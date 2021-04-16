У Путіна обурилися новими санкціями США проти Росії та пригрозили взаємними діями

У Володимира Путіна обурилися введення нового пакету санкції США проти Росії. На думку Кремля, це "неприйнятно".

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Його слова цитують російські ЗМІ.

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Позиція Росії

За словами Пєскова, точки зору президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються у розумінні того, щоб вибудовувати відносини.

Принцип взаємності ніхто не скасовував, але все буде залежати від рішення Путіна,

– прокоментував Пєсков.

Водночас Байден раніше заявив, що США могли впровадити жорсткіші обмеження, але не хочуть загострювати відносини з Москвою.

Санкції США проти Росії