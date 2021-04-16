У Путіна обурилися новими санкціями США проти Росії та пригрозили взаємними діями

У Володимира Путіна обурилися введення нового пакету санкції США проти Росії. На думку Кремля, це "неприйнятно".
Джерело:24 канал
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Його слова цитують російські ЗМІ.
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Позиція Росії
За словами Пєскова, точки зору президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються у розумінні того, щоб вибудовувати відносини.
Принцип взаємності ніхто не скасовував, але все буде залежати від рішення Путіна,
– прокоментував Пєсков.
Водночас Байден раніше заявив, що США могли впровадити жорсткіші обмеження, але не хочуть загострювати відносини з Москвою.
Санкції США проти Росії
- Президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
- Санкції запровадили через втручання країни у вибори США у 2020 році. У Білому домі назвали санкції відповіддю на "передбачувані неправомірні дії". Серед них – злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента.
- Відтак зі США вишлють 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Загалом під санкціями опинилися 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Водночас у Мінфіні США спільно з партнерами з Євросоюзу, Великої Британії, Австралії та Канади запровадили санкції проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, яких назвали причетними до анексії Криму.