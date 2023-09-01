У Путіна один параноїдальний страх: яка нова загроза для диктатора
У мережі з'явилися припущення, що наступною жертвою Владіміра Путіна після Євгенія Пригожина може стати Рамзан Кадиров. Однак справжнє джерело загрози сидить у голові самого російського диктатора.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Дмитро Орєшкін, наголосивши, що відчуття тривоги у Путіна не зникне, допоки він живий.
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Чого найбільше боїться Путін
Політолог вважає, що малоймовірно, що Путін далі візьметься за Кадирова. Адже той потрібен главі Кремля як людина, що контролює ситуацію в Чечні. Також не є загрозою диктатору ліберальні критики режиму.
Джерело загрози сидить у голові у Путіна – його параноїдальний страх втратити владу,
– сказав Орєшкін.
Тому, за його словами, відчуття тривоги у Путіна не зникне, допоки він живий. Пошук ворогів тепер відбуватиметься у силовому ядрі режиму – і не безпідставно. Тому що генерали розуміють, що виграти війну Путін не здатен, диктатор навіть неспроможний поставити завдання своїй армії.
Орєшкін про страхи Путіна: дивіться відео
Хто може загрожувати Путіну
Орєшкін зазначив, що Путін розуміє, що втрачає популярність серед силовиків. Тому він шкурою відчуває загрозу військового перевороту. А зазвичай успішні перевороти здійснюють наближені особи, оскільки відчують небезпеку.
Тому, на його думку, реально ця загроза главі Кремля не може йти від Кадирова, а радше з іншого боку.
Від людини, яку ми з вами не знаємо, яку звати ніяк,
– вважає політолог.
Тобто, пояснив Орєшкін, йдеться про непомітну людину, яка про себе нічого ніколи не заявляла на відміну від Пригожина. У міру усвідомлення того, що війна програна, загроза Путіну зростатиме, а того, хто її реалізує, ніхто не знає. Адже варто лише назвати прізвище цієї людини – вона швидко зникне.
Більше про страхи Путіна: коротко
- Путін надзвичайно боїться за своє життя, тому постійно використовує двійників. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що невідомо, чи Путін все ще живий. Той диктатор, якого всі звикли бачити, з'являвся востаннє на публіці у червні 2022 року.
- Кремль вважає, що після загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина існує загроза нового заколоту. Тож Путін дав своїм силовикам завдання не допустити подій, які влаштували вагнерівці наприкінці червня 2023 року.
- Російський опозиційний політик і колишній депутат держдуми Дмітрій Гудков припускає, що після ватажка ПВК "Вагнера" в Росії невдовзі може зникнути ще одна особа – Рамзан Кадиров.