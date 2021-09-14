Путіна оточили хворі на коронавірус: глава Кремля пішов на самоізоляцію
Джерело:"Коммерсантъ"
Володимир Путін повідомив, що йде на самоізоляцію. Причина – в оточенні глави держави-агресорки є багато хворих на коронавірус.
Російський президент продовжить виконувати свої обов'язки та братиме участь у раніше запланованих заходах, однак у режимі онлайн.
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Путін самоізолювався через COVID-19
Володимир Путін повідомив, що через виявлені випадки захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду дотримуватися режиму самоізоляції,
– йдеться у повідомленні.
Лідер країни-окупанта розповів про своє рішення в телефонній розмові з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.
Путін згадував щось про "свій карантин" ще напередодні. Однак тоді його прессекретар Дмитро Пєсков пояснив, що про самоізоляцію глава держави сказав "образно".
До слова, у самого президента Росії COVID-19 не виявили. Його речник запевнив, що політик "абсолютно здоровий".
Коронавірус у Росії: що відомо
- Станом на 14 вересня у Росії коронавірус підтвердили у 7 176 085 місцевих жителів, за останню добу – у 17 837 людей. Від початку епідемії у країні померли 194 249 хворих, одужали – 6 418 033. Росія продовжує лідирувати за кількість хворих у світі.
- Раніше російські журналісти провели розслідування, щоб дізнатись про справжню кількість випадків коронавірусу у країні. З'ясували, що інформація у закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці.