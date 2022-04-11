У Путіна підтверджується діагноз, який йому поставив Нємцов, – російський журналіст

Повномасштабний напад на Україну, який Путін втілив у 2022 році, був розрахований. Вся ця кривава авантюра мала розпочатись 24 лютого і завершитись 9 травня повною окупацією України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Ігор Яковенко, російський журналіст. Він також зазначив, що 9 травня ми лише можемо зрозуміти масштаб поразки Росії, а не якусь перемогу.

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Путін виявився цілком божевільним. Діагноз, (який озвучив – 24 канал) Борис Нємцов, повністю підтверджується,

– переконує журналіст.

Реакція простих росіян на дії Кремля

У 2014 році російський опозиціонер Борис Немцов заявив, що у Путіна психіатричні відхилення та міфоманія, або ж патологічна брехливість. І зауважив, що у майбутньому такий керівник ядерної держави може скоїти багато лиха. Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року.

Справді можна сказати, що життя в країні-агресорці стало гіршим, абсолютно для усіх категорій населення. Великої різниці між підтримкою нацистського режиму Гітлера та Путіна немає, тому люди вірять, що на них напало НАТО, а росіяни – "захисники", переконує Яковенко.

Чи може Путін бути смертельно хворим

Не скажу, що я прихильник конспірології, та я й не є особистим лікарем Путіна. Правдивої інформації про його стан здоров'я немає, тому нічого стверджувати не можу,

– говорить російський журналіст.

На його думку, Путін міг свідомо розв'язати криваву війну в центрі Європи, і на це є декілька причин:

він дійсно вірив, що Україна абсолютно не боєздатна;

українці, на його переконання – росіяни, і вони чекають на "визволення" з квітами.

Ігор Яковенко додає, що Путін виявився заручником власної брехні, а тепер вже нема шляхів відступу. Він вважає усіх зрадниками і вірить, що вони всюди: як у російському генштабі, так і в ФСБ.

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