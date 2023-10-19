Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою, – ЗМІ

Владімір Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Після зустрічі у російського президента помітили ядерну валізу.

Відповідні кадри оприлюднили у мережі. На них можна побачити, що ядерну валізу несли офіцери.

Зверніть увагу Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами"

Що відомо про ядерну валізу Путіна

Ядерну валізу Путіна носить офіцер ВМФ. Вона постійно перебуває поруч з російським диктатором, але рідко її можна побачити у кадрі.

Є певні валізи, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна,

– пишуть пропагандистські ЗМІ під кадрами.

Путін з ядерною валізою у Китаї: дивіться відео

До речі, президент США Джо Байден також має подібну валізу. В ній зберігаються коди, які лідер країни використовує для підтвердження автентичності наказу про запуск ядерних ракет за відсутності у Білому домі.

Путін заговорив про ядерний удар по Росії

Нагадаємо, що нещодавно Владімір Путін заявив про нібито ядерний удар по Росії. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов вважає, що тему ядерної зброї він піднімає, не тільки, щоб вкотре всіх налякати, але й через власну безвихідь.

За його словами, шантаж ядерною зброєю є останнім аргументом росіян, адже всі їхні дипломатичні зусилля успіхів не мають.