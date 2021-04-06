Це погіршить ситуацію на Донбасі, – у Путіна пригрозили Україні через вступ до НАТО

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Володимир Зеленський поговорив з Генсенком НАТО Єнсом Столтенбергом через загострення на Донбасі. У Кремлі категорично не хочуть, аби Україна вступала у НАТО, тому вирішили пригрозити погіршенням ситуації на Донбасі.

Джерело:

24 канал

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі. У Кремлі наполягли, аби Україна "прислухалася до жителів окупованих територій". Про це повідомили російські ЗМІ.

Важливо Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі

Також у Росії, як завжди, назвали війну на Донбасі "внутрішньою проблемою України".

Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. На наш погляд, це ще більше погіршить ситуацію,
– сказав Пєсков.

Він також додав, що Москва поки не бачить, щоб у Києва був намірі взяти під контроль підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

Зеленський поговорив з Генсеком НАТО: головне

  • Телефонна розмова відбулась 6 квітня 2021 року.
  • Єнс Столтенберг сам подзвонив Володимирові Зеленському через загострення на Донбасі.
  • Генсек НАТО запевнив, що Альянс залишається відданим тісному партнерству з Україною.
  • Зеленський після розмови на своїй сторінці у твітері написав, що вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни.
  • Додамо, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Там застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.