Це погіршить ситуацію на Донбасі, – у Путіна пригрозили Україні через вступ до НАТО

Володимир Зеленський поговорив з Генсенком НАТО Єнсом Столтенбергом через загострення на Донбасі. У Кремлі категорично не хочуть, аби Україна вступала у НАТО, тому вирішили пригрозити погіршенням ситуації на Донбасі.
Джерело:24 канал
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі. У Кремлі наполягли, аби Україна "прислухалася до жителів окупованих територій". Про це повідомили російські ЗМІ.
Важливо Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі
Також у Росії, як завжди, назвали війну на Донбасі "внутрішньою проблемою України".
Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. На наш погляд, це ще більше погіршить ситуацію,
– сказав Пєсков.
Він також додав, що Москва поки не бачить, щоб у Києва був намірі взяти під контроль підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.
Зеленський поговорив з Генсеком НАТО: головне
- Телефонна розмова відбулась 6 квітня 2021 року.
- Єнс Столтенберг сам подзвонив Володимирові Зеленському через загострення на Донбасі.
- Генсек НАТО запевнив, що Альянс залишається відданим тісному партнерству з Україною.
- Зеленський після розмови на своїй сторінці у твітері написав, що вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни.
- Додамо, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Там застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.