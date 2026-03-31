Не вистачає одного поштовху: що чекає на Путіна і Росію після війни

Через тривалу війну Росії проти України, росіяни все більше не задоволені своїм економічним становищем. На Володимира Путіна можуть очікувати проблеми, якщо так триватиме і далі.

Попри все, російсько-українська війна колись завершиться і є багато факторів, які можуть вплинути на Кремль і владу там. Навіть є припущення, що Росію може очікувати бунт проти влади. Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що йому складно припустити, хто дійсно міг би замінити Путіна.

Що очікує Росію після війни?

Скотт Лукас зауважив, якщо Росія зазнає катастрофічної поразки у війні, яку розпочала проти України, тоді час Путіна при владі може підійти до завершення.

Це, ймовірно, станеться тоді, коли фронт на сході та півдні дасть тріщину.

Але зараз, коли ситуація зависла у невизначеності через так звану СВО, не вистачає поштовху, щоб люди вийшли й виступили проти (Путіна – 24 Канал),

– сказав професор міжнародної політики Інституту Клінтона.

Відомо, про окремих кремлівських радників, які останнім часом висловлювали незадоволення ситуацією в Росії. Однак, за словами Скотта Лукаса, їх не так багато, щоб можна було сказати, що армія буде проти Путін.

Важливо! У Кремлі заявили, що Сполучені Штати Америки нібито мають цікаві пропозиції щодо України. Однак там зазначили, що Росія довіряє лише собі, але прагне, аби американська влада вплинула на нашу державу.

На думку професора, економічне та військове виснаження Росії може стати головним фактором зміни влади у Кремлі.

"Я не кажу, що Росія розвалиться або буде переворот, але я думаю, що там настане переосмислення, куди рухатись далі. Але я не знаю, чи дозволять Путіну залишитись при владі або вижити", – додав він.

У якому становищі опинився Путін?