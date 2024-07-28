Путін боїться казати правду: Кремль намагається поповнити армію трьома методами

Російська армія має проблеми із набором нових контрактників. Через це ворожі війська за місяць – півтора стануть в оборону, адже не зможуть вести активні наступальні операції одразу на кількох напрямках.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, які методи використовує Кремль для поповнення своєї армії. До слова, Росія до кінця 2024 року планує збільшити на 100 тисяч кількість людей, залучених до війни проти України.

До теми Люди закінчуються: чому Путін боїться оголошувати мобілізацію

Як зараз Кремль поповнює армію

Зараз поповнення лав окупаційної армії відбувається різними способами:

тиха мобілізація з віддалених регіонів Росії;

залучення на контракт, особливо у містах, де немає роботи й погана економічна ситуація;

вербування з південно-східної Азії та Африки.

Росіяни різко й суттєво почали збільшувати виплати тим, хто готовий піти на війну. На думку військового експерта, це головний індикатор того, що у Кремля є проблеми із набором.

Якби все було добре й кількість так званих контрактників зростала б, то навіщо платити більше. А якщо пропонують більше, це означає, що немає напливу так званих добровольців, які готові підписати контракт. Їх намагаються мотивувати грошима,

– зауважив Мусієнко.

До того ж це вкотре підтверджує, що Владімір Путін не готовий звертатися до народу й казати прямо про те, що людей не вистачає, Росія зазнала втрат й треба поповнювати ресурси.

Згідно з опитуваннями "Левада-Центр", у вересні – жовтні 2022 року чи не єдиний раз за час повномасштабної війни Росії проти України на 7 – 8% впала підтримка Путіна через оголошення мобілізації. Тоді диктатор швидко заявив, що нібито мобілізацію завершено, а все через те, що у військкомати почали летіти коктейлі Молотова.

"У Кремлі злякалися цих сплесків й перевели мобілізацію в тихий режим. Вона досі триває: повістки розсилаються, мобілізований приходить військкомат і йому кажуть підписувати контракт. Тому мобілізованих немає, але є контрактники", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.