У Путіна проблеми зі здоров'ям: диктатор буквально користується памперсами

Напередодні Владімір Путін скасував щорічну пресконференцію у Кремлі. Здавалося б, диктатор мав би скористатися моментом і відповісти на заготовлені питання у межах чітко зрежисованого заходу.

Втім, російський президент – абсолютно ірраціональна людина. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Путін дуже полюбляє традиційні пресконференції, на яких він "спілкується з народом". Проте дивує те, що він спокійно висиджує 4 – 5 годин, навіть не відвідуючи туалет.

"Він же користується спеціальною білизною, яка виконує роль памперсів. Подейкують, що у Путіна зі здоров'ям усе дуже погано", – відзначає Клочок.

Путін – це зрадник Росії

За словами Клочка, московський диктатор мав би давно відійти від влади. Ключова проблема полягає у тому, що він надто вірив у те, в чому його переконувало найближче оточення.

"Багаторічне навіювання Путіну, що він непереможний, його армія найсильніша у світі, він робить усе правильно – просто зіграло із ним злий жарт. Там реально із мізками все погано. Раціональність мислення просто залишила ту хвору голову, з якою він поїхав до Білорусі", – пояснив Клочок.

Жодних раціональних рішень диктатор не ухвалює. Про це свідчить, зокрема, те, що він досі намагається втягнути Білорусь у війну проти України, навіть оборонно-промисловим комплексом.

Путін зумів об'єднати проти себе весь світ. Я не знаю, кому це вдавалося. Він поставив свою країну на межу виживання. Притомні люди з мізками говорять про те, що Путін – головний ворог Росії, тому що своїми діями він знищує її у тому вигляді, в якому вона могла б існувати,

– запевняє політичний експерт.

У голову просто не вкладається, акцентує Клочок, як Путін впродовж 3 – 4 років готував повномасштабне вторгнення з картами часів Другої світової війни та мобільними телефонами на кордоні. Він виділяв на це шалені гроші, не розуміючи, що потрібно правильно здійснювати менеджмент.

"Його просто дурили й крали гроші. Тому говорити про те, що Путін може досягти якихось успіхів – не можна. Методи ведення війни часів Другої світової – це ненормальна історія в умовах 21 століття. Імперські амбіції Путіна просто не можуть бути реалізовані, зараз не той час, врешті-решт", – резюмував Валерій Клочок.

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