Відповіли Трампу на різку заяву: у Росії розкритикували підхід США до завершення війни

У Кремлі розкритикували пропозиції Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Насправді ж, це була реакція на різкі заяви президента США на адресу Владіміра Путіна.

Реакція Москви була відносно стриманою, оскільки ображати Трампа в Кремлі не бажають. Детальніше з 24 Каналом поділився російський політтехнолог Аббас Галлямов.

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Яка заява Трампа викликала обурення Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що пропозиції США щодо врегулювання війни в Україні не усувають її першопричин, тому, на його думку, їх потрібно "долати". Він також зазначив, що Москва серйозно ставиться до пропозицій Вашингтона, але "не може прийняти їх без змін".

Росія ще не почула від США сигнал для Києва про припинення війни,

– підкреслив Рябков.

Як зазначив Галлямов, ці слова є відповіддю на різкі заяви Дональда Трампа.

До прикладу, президент США заявив, що "дуже злий" і "оскаженілий" щодо Путіна, який засумнівався в легітимності президента України Володимира Зеленського, а також закликав до встановлення "тимчасової влади" в Україні.

Далі Трамп додав, що введе вторинні тарифи на російську нафту, які можуть коливатися від 25% до 50%, якщо він вважатиме, що саме Росія є перепоною для досягнення миру в Україні.

Вирішили відповісти рівнем нижче, ніж Путін, щоб Трамп не образився, бо не хочуть цього робити,

– наголосив Аббас Галлямов.

За його словами, реакція Рябкова була дуже стриманою, особливо в порівнянні з прямими висловлюваннями Трампа щодо Путіна. Якби такі слова прозвучали від Джо Байдена, вся Росія вибухнула б від обурення.