У Кремлі спростували інформацію про розмову Путіна з Трампом

ЗМІ повідомляли, що Владімір Путін розмовляв з Дональдом Трампом після його перемоги на президентських виборах у США. Однак у Кремлі це спростовують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника диктатора Дмітрія Пєскова, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

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Путін нібито не розмовляв з Трампом

The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що нещодавно новообраний лідер США провів телефонну розмову з російським диктатором, під час якої вони згадали війну в Україні. Республіканець нібито порадив Путіну не загострювати ситуацію.

Однак речник російського диктатора Дмітрій Пєсков відповідну інформацію західної преси заперечив. За його словами, ніякої розмови між ними не було.

Пєсков спростував повідомлення преси про телефонну розмову Путіна та Трампа,

– пишуть росЗМІ.

Що писала про це західна преса

За даними ЗМІ, Трамп та Путін обговорили мету миру на європейському континенті. Як додають джерела The Washington Post, республіканець також висловив зацікавленість у майбутніх розмовах, щоб обговорити "швидке закінчення війни в Україні".

У ЗМІ зауважують, що дзвінок, про який раніше не повідомлялося у мережі, стався на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить бурхливу дипломатичну дошку союзників і противників США після своєї рішучої перемоги на виборах.