У Путіна відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським
Джерело:телеграм-канал "РИА Новости"
Реджеп Ердоган запросив українського та російського президентів у Туреччину. Політик пропонує їм провести там переговори щодо ситуації на Донбасі. На це вже відреагували у Володимира Путіна.
Позицію Кремля озвучив Дмитро Пєсков, прессекретар російського президента. Його заяві, як і низці попередніх, притаманна цинічність та зухвалість у бік України.
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Що кажуть у Путіна
Пєсков намагався переконати, що Москва вітає зусилля будь-яких країн, якщо вони спрямовані на врегулювання ситуації в Україні. Він наголосив, що у цьому контексті "місце для переговорів – другорядне". Мовляв, справжня проблема пов'язана з реалізацією українською владою Мінських угод.
Якщо Туреччина може вплинути на Київ й спонукати на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати,
– зухвало заявив речник Путіна.
Кремлю не вдається приховати правду
Росія продовжує вдавати, що не є стороною конфлікту на Сході України. Втім, низка розслідувань доводять протилежне. Ба більше, саме Росія відмовляється виконувати домовленості й блокує подальший переговорний процес. До слова, нещодавно суд у Ростові ненароком визнав, що російські війська таки є на території окупованого Донбасу.Зверніть увагу! У базі даних InformNapalm зібрані докази щодо понад 2 630 російських солдатів і офіцерів, які брали участь в агресії проти України.
Що пропонував Ердоган
- Ердоган вважає, що наслідки військової агресії Росії проти України будуть дуже масштабними. Тож він запросив Путіна та Зеленського зустрітися в Туреччині, "аби вирішити проблеми та розбіжності".
- "Туреччина готова відігравати будь-яку роль, аби зменшити напруженість між Росією та Україною. Ми це робимо як друг і союзник по НАТО", – наголосили у політика.
- До речі, вже найближчим часом Реджеп Ердоган приїде в Україну. Політик зустрінеться із Зеленським, але при цьому підтримуватиме контакт й з російською стороною.
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