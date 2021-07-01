У Путіна відреагували на слова Зеленського про синьо-жовтий прапор над Кремлем

Володимир Зеленський заявив, що якби українці й росіяни були одним народом, то над держдумою майорів би синьо-жовтий прапор. У Кремлі поспішили з реакцією на ці слова.

Прокоментував висловлювання Зеленського на місцевому телебаченні прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Його попросили дати оцінку заяві президента України.

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Реакція Москви на слова Зеленського

Над державною думою майорів і буде далі майоріти все-таки російський триколор,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше лідер України зазначив, що в українців та росіян є багато спільного, однак вони ніколи не були єдиним народом. Таку заву він зробив після того, як Володимир Путін напередодні взявся стверджувати, що "українці та росіяни взагалі єдиний народ", а різниці між ними нібито немає.

Деталі заяви Зеленського