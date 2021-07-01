У Путіна відреагували на слова Зеленського про синьо-жовтий прапор над Кремлем
Джерело:ТАСС
Володимир Зеленський заявив, що якби українці й росіяни були одним народом, то над держдумою майорів би синьо-жовтий прапор. У Кремлі поспішили з реакцією на ці слова.
Прокоментував висловлювання Зеленського на місцевому телебаченні прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Його попросили дати оцінку заяві президента України.
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Реакція Москви на слова Зеленського
Над державною думою майорів і буде далі майоріти все-таки російський триколор,
– сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше лідер України зазначив, що в українців та росіян є багато спільного, однак вони ніколи не були єдиним народом. Таку заву він зробив після того, як Володимир Путін напередодні взявся стверджувати, що "українці та росіяни взагалі єдиний народ", а різниці між ними нібито немає.
Деталі заяви Зеленського
- Президент пояснив, що якби українці й росіяни були одним народом, то в Москві, найімовірніше, були б гривні, а над держдумою розвивався б синьо-жовтий прапор.
- Водночас глава держави допустив, що в майбутньому між державами таки може бути щось спільне. Але тільки у тому випадку, якщо "не пізно зупинити тотальне розділення між країнами".