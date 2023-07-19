Путіну вже доповіли про "бавовну" на складі в Криму: диктатор вживає заходи

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму. Відповідати традиційно взявся його посіпака Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи доповіли Путіну про ситуацію з пожежею на полігоні в Криму, Пєсков заявив російським журналістам, що ситуація на місці уточнюється.

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Певна річ, доповідається президенту. Ви знаєте, що Аксьонов (ставленик Кремля, так званий "глава" окупаційної влади Криму) дуже оперативно відреагував. Ми знаємо, що там було загоряння. Заходи вживаються. Ситуація уточнюється,

– сказав Пєсков.

Та додав, що поки більшого сказати не може.

Ну звісно, пояснити, чому на військових об'єктах росіян в окупованому Криму почастішали випадки "бавовни", посіпаці складно.

Що за склади вибухають у Криму На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація. Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чули навіть у Феодосії. Окупанти тимчасово вивезли близько 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах. Ділянку траси "Таврида" перекрили, організовано об'їзд.

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