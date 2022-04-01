Путіна відсторонять або вб'ють свої ж, – ексглава розвідки Британії

Президента Росії Володимира Путіна або відсторонять, або вб'ють. У цьому переконаний Крістофер Стіл, колишній керівник британської розвідки MI6.

У своєму інтерв'ю він додав, що не може собі уявити, яким чином Володимир Путін повернеться на міжнародну арену. Тож, швидше за все, його або приберуть, або вб'ють.

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Путіна можуть прибрати свої ж

Крістофер Стіл підкреслив, що з Путіним неможливо буде вести справи, коли війна проти України завершиться. Ба більше, він також висловив недовіру очільнику Росії, адже має сумніви, що останній не зірве мирні домовленості.

Водночас ексглава британської розвідки додав, що війна таки "закінчиться якоюсь угодою". Таким була його відповідь на питання, що буде, якщо Путін зайде настільки далеко, що мирні переговори просто не відбудуться.

Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна,

– припустив Стіл.

Свою думку він доповнив. Крістофер Стіл переконаний, що Володимира Путіна відсторонять від керівництва країною. У крайньому разі – уб'ють свої ж люди.

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