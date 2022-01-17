У Путіна висловилися про саміт зі Зеленським і Байденом: не бачать сенсу

У Володимира Путіна наразі не бачать сенсу в проведенні тристороннього саміту з Володимиром Зеленським і Джо Байденом. У Москві не розуміють, що на таких переговорах можуть обговорювати.

Можливі перемовини за участю Путіна, Зеленського та Байдена прокоментував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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У Путіна прокоментували можливий саміт з Зеленським і Байденом

Речник глави Кремля зазначив, що "наскільки він пам'ятає, не було ніякого уточнення, про що пропонують говорити на саміті трьох президентів".

Потрібно з'ясувати, що про Донбас пропонують наші українські опоненти обговорювати з Росією. Росія не є стороною конфлікту,

– заявив Пєсков.

Москва традиційно заявляє про відсутність своїх військових на Сході України. Хоча регулярно як уст російських політиків, так і бойовиків на Донбасі лунають заяви, які свідчать про протилежне.

Він також додав, що поки незрозуміло, на кого в питанні Донбасу надію покладає Україна – на США чи на нормандський формат.

"Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, точніше, на відсутність ходу", – сказав прессекретар Путіна.

Представник Кремля вважає, що для цього США не потрібні. "Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але це нам всім потрібно ще дізнатися", – додав Пєсков.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронній саміт за участю Путіна.

Тристоронній саміт лідерів України, США, Росії: що відомо

Пропозицію про тристоронній саміт Зеленський висловив 14 січня у розмові з Байденом. Український президент вважає, що на такій зустрічі глави України, США та Росії могли б разом обговорити ситуацію на Донбасі.

У Вашингтоні сприйняли ініціативу із зацікавленістю. Водночас у Кремлі того дня зазначили, що їм від Офісу Президента України повідомлень поки не надходило.

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