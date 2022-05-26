У Путіна визначилися із імовірною датою "пришивання" окупованих територій до Росії

Раніше я повідомляв (буквально вчора), що Кремль має намір провести так званий референдум щодо анексії (або сецесії) тимчасово окупованих територій України (після 24 лютого 2022 року).

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Багато журналістів запитували мене про конкретну дату. Так от, імовірна дата проведення так званого референдуму – це 11 вересня 2022 року.

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Саме 11 вересня 2022 року в РФ пройде єдиний день голосування у виборчих кампаніях різного рівня – вибори голів суб'єктів федерації (вибори губернаторів), вибори органів законодавчої влади в суб'єктах федерації (парламенти республік РФ), вибори адміністративних центрів суб'єктів РФ.

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Саме тому Кремль вирішив розширити порядок денний до виборів і провести ще й так званий референдум щодо анексії тимчасово окупованих територій України, а також тимчасово окупованих територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії.

У Кремлі розраховують запустити дистанційне електронне голосування, як у 2021 році, коли відбулися вибори депутатів Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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