У Путіна є 3 причини, щоб тиснути на Україну, – військовий експерт про загострення на Донбасі

На Донбасі загострились воєнні дії, там внаслідок ворожих обстрілів все частіше гинуть українські бійці. Водночас Росія до кордонів звозить воєнну техніку. У Володимира Путіна є 3 причини, щоб так тиснути на Україну.

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко. Він зазначив, що Путін останнім часом дуже не задоволений ситуацією, яка склалась в Україні.

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Три причини Путіна

1. Мінські домовленості та ТКГ

За словами Романенка, Росія не задоволена воєнно-політичним керівництвом України та ситуацією з мінськими домовленостями. Також вони хотіли використати Тристоронню контактну групу для легітимізації керівників так званих республік.

Хотіли показати, що представники Росії – ледь не миротворці, як це зробили на Придністров'ї,

– сказав Романенко.

2. Санкції проти проросійських діячів

Також Путін не може спокійно дивитися на те, як в Україні здійснюють наступ в політичні, економічній та інформаційній сферах на представників проросійської п'ятої колони.

3. Новий президент США

4 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 11 російських компаній. Обмеження діятимуть упродовж 3 років.

Президентом США став Джозеф Байден. Як зазначив Романенко, Путін хоче випробувати, як ситуація на Донбасі пов'язана з американськими лідерами та конкретно з президентом США. Також перевіряє ситуацію з НАТО.

"Він вважає, що для цього потрібно здійснювати тиск на прикордонні країни. Вони обрали Україну зі слабким захистом та обороною. Вважають, що на неї треба повпливати та повиховувати. Використовують навчання, перевіряють війська, а насправді перекидають серйозні сили", – підсумував Романенко.

Військовий експерт Ігор Романенко про причини загострення на Донбасі: відео

Загострення на Донбасі: коротко

26 березня 2021 року проросійські бойовики жорстоко обстріляли українські позиції. Тоді загинули 4 наших військових.

Окупанти не заспокоїлись та вирішили ще раз атакувати 6 квітня, що призвело до загибелі ще 2 українських бійців.

Згідно з даними розвідки, Росія стягує війська до кордону з Україною. У Кремлі запевнили, що це бойові навчання, але є інформація, що Росія хоче просунутись вглиб України.



Розташування російських угрупувань біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу