У путіна є багато агентів у світі серед лідерів держав, – політтехнолог

Цілком імовірно, що владімір путін за допомогою президента Туреччини Реджепа Ердогана хоче добитися перемир'я у війні проти України. Однак це не єдиний "варіант" кремлівського диктатора.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що у путіна є ще багато агентів серед президентів світу. Про це він сказав ефірі 24 каналу.

Увага путін розчарувався у Шольці, Макроні, Драгі й має нового головного за перемир'я, – Піонтковський

Зокрема, колишній Федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер приїжджав до путіна й знову озвучував тези у стилі російської пропаганди.

Ба більше, навіть президент Мексики Андрес Мануель Лопес , про якого не так багато говорять в нашому інфопросторі, закликав до пермир'я. Він запропонував припинити всі військові конфлікти та торговельні війни щонайменше на 5 років і погодити перемир'я. Однак наголосив, що почати повинна чомусь саме Україна.

Чому президент Мексики запропонував почати саме з України? У світі багато воєн, чому саме Україна? І чому саме припинити війни на 5 років? Давайте за 5 років звільнимо всі окуповані території у світі,

– припустив Шейтельман.

Агенти путіна

"На жаль, це серйозна проблема. Це потужний ресурс путіна, який він плекав багато років. Я впевнений, що президента Мексики попросили це зробити. Очевидно, що це було пряме прохання кремля. У путіна є багато агентів у світі серед лідерів держав", – додав фахівець.

Серед інших, політтехнолог назвав не лише президента Мексики, а й Сербії чи того ж Шредера або ж Орбана. Є й багато колишніх політиків, які роблять гучні прокремлівські заяви.

Тож зараз триває масова інформаційна атака на Україну та світ, а на дипломатичному фронті липень – найважчий місяць, підсумував політтехнолог.

путіна має багато агентів серед президентів світу: дивіться відео

До речі, російський публіцист Андрій Піонтковський сказав 24 каналу, що розчарувавшись в Еммануелі Макроні, Олафі Шольці та Маріо Драгі, владімір путін вирішив назначив нового головного за перемир'я та зупинення вогню – це президент Туреччини Реджеп Ердоган.