У Путіна є лише один шанс уникнути катастрофи

Запитують тут, яка економічна політика в ситуації для Росії розумніша? Політика низьких ставок чи високих?

Отказываться от выплаты долга или все же выплачивать его? У России сегодня есть только одна правильная мера экономической политики – это прекращение войны c Украиной.

Читайте Послідовність операцій ЗСУ наштовхує на цікаві висновки

У Росії немає варіантів

Жодних інших заходів економічної політики немає і не може бути. Я згоден з тим, як поставив питання Костянтин Сонін у своїй публікації про професіоналізм. І я навіть загострю його.

Немає жодної різниці між дирижистом Бєлоусовим та освіченою монетаристською Набіулліною. Будь-які запропоновані тією та іншою партією заходи економічної політики є лише заходами економічного забезпечення продовження загарбницької злочинної війни, нічого більше.

У Путіна немає вибору / фото Getty Images

Важливо Росія перетворилася на злобне посміховисько

Війна з Україною – катастрофа для Росії

Суперечка про те, чи вигідніша Путіну для продовження війни м'яка чи жорстка монетарна, чи бюджетна політика, не має жодного відношення до інтересів Росії, але лише до інтересів Путіна та його кліки. А сперечальники є її частиною.

Продовження війни за будь-якої політики є подальшим зануренням у воронку політичної та економічної катастрофи. А з високими або низькими показниками ви занурюєтесь в неї, це не має значення.

Також цікаво – Про яку "перемогу" в Україні Путін казатиме 9 травня: Перегляньте відео