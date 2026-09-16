Його цікавить суто власний політичний результат, а після виборів для нього – хоч трава не рости. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Трамп робить дивні заяви про те, що одразу після виборів ціна на нафту миттєво впаде, хоча жодної економічної логіки в цьому немає. У Володимира Путіна зараз є історичний шанс "спіймати Трампа за вуха" й зафіксувати вигідну для себе угоду. Проте російському диктатору не вистачає ані розуму, ані рішучості, щоб скористатися цим моментом, що грає нам на руку.

Підводні камені енергетичної угоди та статус Криму

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков каже про готовність до припинення ударів, але висуває вигадливі вимоги – не бити по танкерах та скасувати міжнародні санкції. Проте будь-яка спроба укласти навіть вузьку угоду про взаємну відмову від ударів по енергетиці одразу впирається в безліч непримиренних деталей.

Головним каменем спотикання є Крим. Наша стратегія полягає в тому, щоб відрізати та блокувати півострів від росіян, і ми не збираємося від цього відмовлятися. Трамп закликає не бити по території Росії, але Крим – це Україна. Те саме стосується й Запорізької області, де ми нищимо ворожі колони бензовозів, а окупанти волають про "воєнні злочини".

Щодо морського перемир'я, то Кремль вустами Сергія Лаврова прямо заявив, що ніколи й за жодних обставин не припинить атаки на цивільні судна. Це чисте піратство. Взаємні удари по російських НПЗ – це наші сильні козирі, які ми здобули власною зброєю, і ми можемо обмінювати їх лише на реальні поступки.

Апетити Кремля: Одеса, Миколаїв та "дух Анкориджа"

Напередодні візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН Лавров знову намагається маніпулювати, посилаючись на "позицію США". Проте він цитує не офіційного Марко Рубіо, а Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які не мають жодних державних повноважень. Кушнер – це лише зять Трампа, а не офіційний представник Вашингтона.

У своєму виступі Лавров прямо перелічив Одесу та Миколаїв серед територій, на які зазіхає Росія. Коли Кушнер говорив про нібито готовий мирний договір, де залишилося лише "територіальне питання", він мовчав про конкретні регіони. Тепер ми бачимо справжні апетити Кремля й розуміємо, про що саме йдеться.

Усі розмови про якийсь "дух Анкориджа" – це суцільна фальсифікація. Переговори в Анкориджі провалилися: російську делегацію вигнали звідти без обіду та без підсумкової пресконференції. Рубіо чітко підтвердив, що жодних домовленостей там не існувало. А на Генасамблею ООН Лаврова пускають лише через екстериторіальний статус будівлі в Нью-Йорку, де він пересуватиметься на "поводку" у межах кількох сотень метрів.

Корупційне оточення Трампа та неминучість розплати

Усе угруповання навколо Трампа – Віткофф, Кушнер та сини експрезидента – поводиться як класична "партія жуликів і злодіїв". Віткофф за минулий рік заробив 100 мільйонів доларів на криптовалюті та інвестиціях від саудівських шейхів, формально займаючись переговорами й літаючи за кордон. Ці люди намагаються вчити нас боротьбі з корупцією, хоча самі відверто збагачуються на посадах.

За моїм прогнозом, демократи заберуть Конгрес за підсумками проміжних виборів. Після цього Трамп перетвориться на "кульгаву качку", а Віткоффа, Кушнера та інших фігурантів почнуть викликати на суворі конгресові слухання. Американські аналітики навіть припускають сценарій добровільної відставки Трампа, аби новий президент Венс підписав указ про його помилування й захистив від кримінального переслідування.

Війна Росії проти НАТО вже почалася

Росія вже не просто погрожує Балтії та Польщі, а й здійснює прямі збройні провокації. У небі Литви винищувачі НАТО збивають російські дрони з вибухівкою. У Нідерландах стаються залізничні диверсії, а з російського військового корабля відкривають вогонь сигнальними ракетами по данському гелікоптеру.

Водночас Микола Патрушев відкрито заявляє, що Росія нібито за два-три дні здатна повністю знищити Варшаву. Цей конфлікт неможливо затушити дипломатією – він впевнено рухається до повномасштабного зіткнення між Росією та Євросоюзом. Зупинити цей сценарій може лише раптове зникнення або внутрішній крах самої Російської Федерації.

Щурячі нори Путіна та паливний колапс

Показово, як поводяться кремлівські керманичі. Путін переносить засідання клубу "Валдай" із Сочі до Московського регіону, бо смертельно боїться українських безпілотників. Він змушений проводити всі заходи під землею – навіть стадіон "Торпедо" він урочисто "відкривав" у підземному бункері під Красною площею.

Водночас оточення диктатора вже активно готується до життя після нього. У того ж спікера Держдуми Володіна знайшли десятки мільярдів рублів на особистих рахунках. Ті, хто голосніше за всіх кричить "без Путіна немає Росії", давно відклали сотні мільйонів доларів на випадок його смерті чи власної втечі.

На тлі цього в Росії розгортається масштабна бензинова криза. Уперше в довжелезних чергах на АЗС росіяни звинувачують не Україну чи Захід, а власне керівництво. Паливний колапс ударив по наймасовіших професіях – таксистах та кур'єрах. Наші систематичні удари по російських НПЗ дають реальний політичний і соціальний результат, і цей тиск треба тільки масштабувати.