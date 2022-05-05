У Путіна заявили, що нових наказів по "Азовсталі" не давали: тим часом супутники фіксують штурм

21 квітня Путін неочікувано наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу скасувати штурм заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Сьогодні ж, 5 травня, росЗМІ почали цитувати прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що нових наказів не було, а отже, росіяни не штурмують "Азовсталь", передає 24 канал.

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Путін не озвучував нових наказів щодо "Азовсталі", попередні рішення продовжують діяти, – повідомив Пєсков.

Тим часом над "Азовсталлю" клуби чорного диму

Слова Пєскова мали б значити, що на заводі – тиша, водночас супутники фіксують штурм, а над територією "Азовсталі" здіймаються чорні клуби диму.

Росія продовжує цинічну брехню

Глава Кремля дав відбій щодо штурму фортеці українських воїнів ще 21 квітня. Начебто все задля того, аби зберегти життя російських військових.

Але героїчні азовці, які досі перебувають на території "Азовсталі" і тримають оборону Маріуполя, говорять про зовсім інше. І говорять не лише вони, а й знімки із супутника американської компанії Planet Labs РВС, на яких видно, що над заводом після ворожих атак здійнявся чорний дим. Іноземні журналісти опублікували кадри з "Азовсталі" з ознаками інтенсивного бомбардування.

Під завалами знайшли загиблих

Нагадаємо, що 3 травня окупанти знову почали активно обстрілювати територію заводу, де перебувають наші захисники та мирні мешканці Маріуполя. Так росіяни зірвали погоджений режим тиші.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар зазначав, що впродовж цілої ночі проти 3 травня ворог гатив по території "Азовсталі" із корабельної та ствольної артилерії, а також скидав на завод надважкі авіаційні бомби.



Внаслідок цієї масштабної атаки деякі укриття на території заводу завалились. Після того, як військові відкопали деякі приміщення, знайшли тіла двох загиблих жінок. Ще десятки цивільних людей, які були під завали, травмовані.

Що відбувається на "Азовсталі"

Ситуація на заводі залишається критичною, але, на щастя, звідти вдалось евакуювати частину мирних мешканців.

Російські окупанти постійно обстрілюють завод та здійснюють спроби штурму, попри те, що в Кремлі цинічно брешуть, що росіяни не штурмують "Азовсталь". На заводі досі переховуються мирні мешканці міста, яких ще не евакуювали.

Нагадаємо, що 30 квітня вдалося досягнути режиму тиші. Він запрацював з 11:00, хоч мав початися на 5 годин раніше, але окупанти продовжували обстріли. Увечері того ж для уперше здійснили евакуацію цивільних з "Азовсталі".

Згодом ще три дні поспіль вдавалось евакуйовувати людей із Маріуполя до Запоріжжя. Цивільним після прибуття надають медичну та психологічну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 травня вдалося завершити другий етап евакуації з Маріуполя. Цього разу вдалося врятувати 344 людини як із самого міста, так і з його околиць.

Також відомо, що про евакуацію військових із заводу ведуться переговори, проте вони наразі закриті для публічного висвітлення.

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