У Путіна "з жалем сприйняли" заяву Зеленського про можливу повномасштабну війну

Володимир Зеленський не виключає, що повномасштабна війна з Росією все ж може настати. Водночас у Кремлі вважають такі заяви "апокаліптичними".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вони "з жалем сприйняли заяву українського лідера".

До теми Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни

У Кремлі розкритикували думки Володимира Зеленського і вважають їх недоречними.

Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань,

– сказав Пєсков.

Заява Зеленського: про що мовиться

Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming сказав, що допускає можливість повномасштабної війни.

За його словами, це було б найбільшою помилкою Росії.

Він вважає, що після такого кроку агресора більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України і Білорусі.

Зеленський наголосив, що повномасштабна війна – це найстрашніше, що він може собі уявити.