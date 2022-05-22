Путіна змусили відмовитися від божевільних цілей, – Піонтковський

Глава Кремля, розпочавши повномасштабну війну проти України, хотів здійснити бліцкриг та справді захопити всю українську державу. Однак його змусили забути про божевільні ідеї.

Про це 24 каналу розповів Андрій Піонтковський – російський опозиційний політолог та публіцист. За його словами, російському диктатору дохідливо пояснили, що його цілі неможливо реалізувати.

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Яка тепер мета у Росії на думку Піонтковського

Італія передала ООН свій мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Однак поетапний італійський план є насправді "путінськими хотілками", вважає російський опозиційний публіцист, пояснюючи, що Путіну таки справді пояснили про нереалізацію його божевільних ідей, тому він і вигадує нові форми.

Виступ Путіна (на 9 травня – 24 канал) показав, що його змусили відмовитись від тих божевільних цілей, які не реалізуються зараз. Це окупація всієї України й повалення всієї української влади,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що саме 9 травня, якраз у "день побєдобесія", відбулись серйозні події у Москві та у самому Кремлі. Мовляв, з'явився та окреслився новий консенсусний погляд на війну в Україні.

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Політолог також зауважив, що тепер однією метою війни є створити 3 чи 4 варіант мінських угод, який закріпить за Росією, окрім уже захоплених частин Донеччини та Луганщини з Кримом ще й Херсонську область.

"Точно під їхнє диктування працює європейська ініціатива зараз", – констатував Піонктовський, ще раз згадуючи італійський план щодо врегулювання війни.

Зауважимо, що згадувані мінські угоди були документом, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії. Домовленості склали з великими та суперечливими розбіжностями на користь Росії, оскільки не було чіткого порядку виконання кроків деескалації війни на Донбасі.

Після того, як очільник Кремля визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України мінські домовленості фактично перестали діяти. Наступної доби після "визнання" псевдореспублік Росія офіційно заявила про вихід з мінських угод.

Що ще відомо про мирний план Італії: коротко

Італія подала до Організації об'єднаних націй мирний план для України. Загалом він складається з 4 етапів. Документ розробило міністерство закордонних справ Італії за участю уряду держави.

План включає не лише припинення вогню в Україні, а й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Ці етапи мають відбуватися під наглядом Міжнародної групи сприяння, мовиться у документі. Є пункт припинення вогню, про яке потрібно домовитись під час бойових дій, а також ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН.

Цікаво, що 2 етап плану пов'язаний із багатосторонніми переговорами про майбутній міжнародний статус України і, зокрема, про ймовірну умову нейтралітету Києва, забезпечену міжнародною політичною "гарантією".

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