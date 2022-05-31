Путінська обслуга в істериці, – Яковенко про реакцію Росії на нове озброєння для України
В Україну продовжує надходити зброя від наших європейських та американських партнерів, щоб потужніше та ефективніше вибити росіян з території України.
Реакція Росії на нове озброєння для України
Через це країна-агресорка буквально в істериці. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Якщо говорити про путінську політичну та медійну обслугу, то, звісно ж, реакція досить істерична,
– запевнив журналіст.
Він додав, що у цих колах вже тривають розмови про те, що "удари у відповідь будуть завдавати по центрах прийняття рішень".
"Знову ж таки, вони погрожують їхнім кволеньким кулачком Вашингтону, Лондону, Берліну і так далі", – додав Яковенко.
Що стосується самих росіян – їм про це мало що відомо. Вони й далі живуть своїм життям й не відчувають війни.
Повністю коментар Яковенка: дивіться відео
Скабєєва знову у "конвульсіях"
Ба більше, неврівноважена пропагандистка Скабєєва у своєму ефірі на російській помийці говорить про те, що так звана "спецоперація в Україні" (а по факту – війна) нібито закінчилася і тепер нібито "почалась третя світова війна".
Яковенко вважає, що це "особисті конвульсії" Скабєєвої. Вона й російська влада в принципі переконана, що ніякої України не існує як держави, тож Росія воює з НАТО та США й фактично бореться за світове панування.
"Шукати якісь розбіжності у російській інформаційній війні – немає сенсу. Тому що там насамперед проблема в їхніх головах. Там немає жодної логіки", – вважає Яковенко.
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Нові надходження зброї в Україну: останні новини
- Україна 30 травня отримала гаубиці Zuzana 2 від Словаччини. Уперше на озброєнні у сусідньої країни вони з'явилися у 2021 році. Зброю вже передали Україні. Дальність пострілу словацьких гаубиць – 41 кілометр.
- Також невдовзі Польща до нас відправить самохідні гаубиці AHS Krab, а від США отримає високоточні ракети MLRS.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну вже привезли гаубиці САУ М109 калібру 155-міліметрів та протитанкові ракети Harpoon. Чиновник зазначив, що за це Києву треба дякувати одразу кільком країнам, які скооперувалися, аби допомогти нам.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що те, коли українські воїни підуть у контрнаступ залежить від наших партнерів, адже дехто штучно гальмує процес надання зброї. Під цими "дехто" чиновник мав на увазі Німеччину та Угорщину.