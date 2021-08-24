Путінська стаття про Україну: запустили сайт зі спростуваннями його брехні

Володимир Путін написав статтю про Україну, нашпиговану пропагандистькими кліше, маніпуляціями і брехнею. Команда фактчекерів розібрала її на тези та спростувала.

Сумнозвісну статтю Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців" опублікували на сайті Кремля 12 липня. До Дня Незалежності запустили сайт, на якому 105 маніпуляцій та 58 фейків вдалося розвінчати.

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Путінську брехню про Україну спростували

Спростування зробили в рамках волонтерської ініціативи "По той бік путінської брехні". Ініціаторка проєкту – Альона Романюк, медіаекспертка та головна редакторка проєктів "По той бік новин" та "По той бік пандемії". Команда, яка займалася спростуванням, – 30 фактчекерів, аналітиків і активних громадян.

На сайті "По той бік путінської брехні" детально пояснили заїжджені наративи Кремля про:

"зовнішнє управління",

"одну мову", "спільну віру", "один народ",

"нацистів",

"державний переворот", "анти-Росію", "атмосферу страху",

"спільне минуле і неможливе майбутнє України без Росії" та інші.

Ця стаття – це кагебешна методичка про Україну. Багато тез не містять фактажу і є лише бездоказовою брехнею. Тому їхнє спростування передбачає пояснення справжнього стану речей та введення контексту,

– пояснює Альона Романюк.

Фактчекери показують, як Путін намагається переписати історію і використати її як зброю у гібридній війні.

Автори сподіваються, що сайт стане у пригоді усім, кому доведеться спілкуватися та дискутувати із прибічниками путінської брехні. До того ж він допоможе тим, хто хоче пригадати історію України і зрозуміти, де і як російська пропаганда вводить в оману.

Путін і стаття про Україну: головне

30 червня Володимир Путін поспілкувався з росіянами у прямому ефірі. Його спитали про те, чому України немає у списку "недружніх держав".

На це Путін відповів – немає тому, що він не вважає Україну ворожою.

Ба більше, зазначив: українці і росіяни – це один народ.

Відтак він додав, що має на це багато аргументів, які незабаром викладе у статтю.

12 липня на сайті Кремля ця стаття таки з'явилася, при чому двома мовами: українською і російською.

Повний текст публікації "По той бік новин"

Україна – суверенна держава із тисячолітньою історією, яка сьогодні святкує 30 років незалежності від окупантів.

На жаль, досі свої імперіалістичні замашки не відпустила росія, яка окупувала Крим і розв’язала гібридну війну проти нашої країни. Пам’ятаєте путінську статтю про "адін народ", яку ви просили нас розібрати? Друзі, ми таки розібрали і роз’яснили кожнісіньку тезу у тій статті – а це 105 маніпуляцій та 58 відвертих фейків! Всі вони розміщені на сайті "По той бік путінської брехні" https://putinlies.com.ua/.

Путінська стаття – це кагебешна методичка про Україну. Ті тези і московитське трактування історії постійно виринає від різних політиків і медіа, які ведуть інформаційну війну не тільки зовні, але й всередині країни. Якщо хтось у вашому оточенні буде повторювати пропагандистські тези про "адін народ", "зовнішнє управління", "одну мову" чи про те, що України не існувало до 1991 року – кажіть, хай людина вчить історію і не повторює пропагандистські наративи кремля. А ще – надсилайте лінк на "По той бік путінської брехні", де ми усе зібрали і роз’яснили https://putinlies.com.ua/ Там треба знайти потрібну тезу, клікнути на неї і прочитати пояснення. А ще – важливо переходити за лінками, щоб знати більше!

Поспойлеримо: Владімір Путін (та ті, хто готували цей матеріал) використали весь арсенал маніпуляцій: замовчування фактів, підміна понять, навішування ярликів, фальшиві зв’язки, фальшиві аналогії, фальшиві трактування, апеляція до риторичних питань, зміщення акцентів, поєднання правди та брехні, відверта брехня. Це далеко не весь перелік технологій, які допомагають країні-агресору впроваджувати свої пропагандистські наративи https://putinlies.com.ua/

Сподіваємося, цей сайт стане у нагоді усім, кому доведеться спілкуватися та дискутувати із прибічниками путінської брехні, тим, хто хоче пригадати історію України, а також зрозуміти для себе, де і як російська пропаганда вводить в оману.

І найголовніше. "По той бік путінської брехні" – це повністю волонтерська ініціатива, яку під керівництвом нашої Альона Романюк робили 30 фактчекерів. Переважна частина з них - це наші підписники і читачі, які не просто вважали, що потрібно зробити детальний аналіз того матеріалу, але й долучилися до верифікації інформації, перевірки фактів та підготовки роз’яснень.