Путінська війна може перекинутися на територію Росії
Джерело:фейсбук Іллі Яшина
Російські війська повільно просуваються на Донбасі, проте ЗСУ потужно контратакують під Харковом і вперше з лютого зуміли вийти до державного кордону.
Погрози Кремля
Виникає ризик того, що війна перекинеться на територію Росії.
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Тим часом, все нові країни заявляють про бажання вступити до НАТО, і Кремлю залишається лише сипати погрозами. Які вже нікого не лякають.
Путін не може здобути перемогу на Донбасі / Фото Getty Images
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Путін усе "взяв у свої руки"
Повідомляється, що Путін керує "спецоперацією" у ручному режимі. Хочу зрозуміти, чи не є це проблемою для російської армії?
Адже Путін – не військовий. Його в КДБ навчали не військами командувати, а розвіддані збирати.
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