Путінському режиму не приховати своєї причетності до злочинів у Бучі, – Трасс

Жахливі наслідки окупації Бучі та Ірпеня російськими загарбниками показали справжню картину тих звірств, які вчинять поплічники Путіна в Україні. Тепер важливо, щоб покидьки, які це вчинили, не зуміли уникнути покарання.

Фотографії з таких міст, як Ірпінь та Буча, звідки вибили російських окупантів, і куди зайшла українська армія, жахнули цивілізований світ. Сотні вбитих мирних мешканців у братських могилах, десятки тіл – просто на вулиці. Люди вбиті пострілом в потилицю та зі зв'язаними руками.

Варте уваги У мережі з'явились супутникові фото братської могили у Бучі

Їхні невибіркові напади на невинних мирних жителів під час незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну мають бути розслідувані як військові злочини. Ми не дозволимо Росії приховувати свою причетність до цих звірств за допомогою цинічної дезінформації та забезпечимо, щоб реальність дій Росії була виявлена,

– заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла, що Велика Британія повністю підтримуватиме будь-які розслідування, які проводить Міжнародний кримінальний суд, будучи головною інституцією з мандатом розслідування та судового переслідування військових злочинів

"Ми не заспокоїмося, доки винні у звірствах, у тому числі військові командири та особи путінського режиму, не постануть перед правосуддям", – наголосила дипломатка.

Разом із тим Ліз Трасс додала, що міжнародна спільнота повинна і далі надавати Україні допомогу – як гуманітарну, так і військову. І посилити санкції проти Росії, припинивши фінансування військової машини Путіна.

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