У розвідці розповіли про ймовірну кандидатуру на заміну путіна

російська еліта починає розглядати варіанти перевороту. Ідея путіна розпочати повномасштабну війну проти України загрожує їм тотальним крахом.

Еліта російських окупантів гарячково думає про можливу зміну політичного курсу. Олігархи почали втрачати великі статки й розуміють, що надалі ситуація буде лише ускладнюватися.

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Заміна путіну

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомив про те, що санкції ще не набрали свого пікового впливу на економічні показники росії. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Разом з тим бізнес-еліта росіян, яка пов'язана з іноземним капіталом, розуміє, що путін їх веде в нікуди, тому олігархи і бізнесмени готові розглядати зміну політичного курсу.

Щодо інформації про те, що патрушев планує свого сина на заміну Путіну, то підтвердження наразі немає. Але план ввести його у вищі ешелони влади у патрушева є,

– розповів Скібіцький.

Хто такий нікалай патрушев

Секретар ради безпеки росії нікалай патрушев зараз є найбільш приближеним до владіміра путіна. Він лякає російського диктатора постійними змовами та замахами на життя, тому має найбільшу довіру від путіна.

патрушев є вихідцем системи кдб, тому цілком спроможний плести інтриги у кремлі. Він також сподівається на підтримку олігархату, який постраждав через санкції за напад росії на Україну.

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