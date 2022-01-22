Путіну і нападати не доведеться, – Кулеба заявив, що паніка розхитує Україну

Захід вже довгий час обговорює можливе нове вторгнення Росії в Україну та намагається цього не допустити. Водночас постійне нагнітання ситуації та паніка щодо цього приводу лише розхитує Україну.

Відтак, це є великою перевагою для президента Росії Володимира Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До теми Росія вже ніколи не захопить Україну зненацька, як це було в 2014 році, – Кулеба

Він зазначив, що Путін ще не атакував, але вже отримав перевагу, яку українці самі йому й надають.

Якщо ми дозволимо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати,

– пояснив міністр.

Кулеба: Немає бойової готовності, але є паніка

Міністр не заперечує факт, що Росія здійснює військові маневри на українському кордоні та звозить бойову техніку. Однак закликав зрозуміти, що наразі жодного нападу нема.

"Немає повної бойової готовності російської сили для вчинення атаки. Однак є ціла купа повідомлень, які лунають і від наших партнерів, що війна неминуча", – пояснив Кулеба.

Він вважає, що саме через цю паніку впав курс гривні, а інвестори скасовують проєкти.

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