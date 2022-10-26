"Останні 2 місяці Путін кидає в Україну все, що має": Яковина назвав головну причину
На саміті в Самарканді Владіміру Путіну висловили вимоги, щоб він до 15 листопада закінчив війну. Якщо цього не зробить, то колективний Схід відмовиться надавати підтримку Росії.
Про це в інтерв'ю для 24 каналу сказав міжнародний оглядач, журналіст Іван Яковина. Він зазначив, що глава Кремля може опинитися в повній ізоляції.
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"Хоча я б не став применшувати значення країн Африки. Їхні деспоти зараз – це люди, яких розуміє Путін і до яких дослухається, тому не варто їх відкидати", – зазначив Яковина.
Війна впливає на Китай та Індію
На думку Яковини, Путін розуміє, якщо до 15 листопада не завершить війну, неважливо поразкою чи перемогою, то в нього почнуться великі проблеми. Відтак, він, швидше всього, втратить владу.
За ці 2 місяці Путін кидає проти України та Заходу все, що має. Справді все. Він анексував території, провів мобілізацію, ввів воєнний стан, почав енергетичний шантаж, почалася історія з брудною бомбою, масовані обстріли. Не за горами ядерна зброя, – розповів оглядач.
Він зазначив, що коли Путін затягне війну, то від нього відвернуться Індія та Китай, оскільки вони втрачають гроші та стабільність в економіці.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Іваном Яковиною: дивіться відео
Нові заяви російського диктатора: коротко
- Путін зібрав засідання, де якому озвучив заяви про Україну. Подія була присвячена зустрічі з головами спецслужб СНД.
- За його словами, Україна втратила суверенітет і нею керують США. Крім цього, територію України перетворили на полігон для біологічних експериментів.
- Глава Кремля сказав, що в Україні готують ще й чорний ринок зброї.