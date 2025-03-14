Путін не може відмовити Трампу у перемир'ї, проте є одне "але"

Україна та США обговорили повне припинення вогню на 30 днів. Проте невідомо, що Владімір Путін вимагатиме у відповідь, якщо погодиться на цей термін перемир'я.

Кремлівський диктатор заявив, що готовий на тимчасове припинення бойових дій, але, як завжди, додав, що є нюанс. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Путін, однозначно, не відмовить Трампу у перемир'ї.

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Чого вимагатиме Путін

Олег Саакян вважає, що прогнозованим була позиція Путіна, коли він сказав "так" на ідею перемир'я, однак диктатор не забув і про "але".

Якщо все це звести, то означає, що росіяни готові на припинення вогню, якщо Україна капітулює. Це всім зрозуміло, але примусити Україну до цього неможливо, тому Дональду Трампу зараз потрібно отримати або кращі умови з боку Путіна, або відповідь, що він готовий на припинення бойових дій без будь-яких умов,

– сказав він.

Цікаво, що 13 березня 2025 року до Росії прибув Александр Лукашенко. На думку політолога, це може бути меседж Путіна західним лідером, які вважали, що в обмін на зняття санкцій з Білорусі, звідти вийдуть російські війська та не буде розміщуватись ядерна зброя.

Проте кремлівський диктатор продемонстрував, що цього не буде, адже Лукашенко "на короткому повідку" у нього.

"Кремль намагається лякати всіх, що російські танки начебто ще швидкі, а літаки сильні як ніколи. Це стандартна тактика Росії перед переговорами", – висловився Олег Саакян.

Чи можна завершити війну в Україні

На думку політолога, немає жодних реальних причин, щоб можна було швидко завершити російсько-українську війну.

Ані Росія не може перемогти, ані Україна. Ніякої предтечі того, що хтось із країн виснажився настільки, що благає про завершення, немає,

– підкреслив він.

Тому основним завданням країн є посилюватись та послаблювати противника. Росія, Україна та Європа, ймовірно, зараз намагаються робити саме це.

До слова, командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що українське суспільство та військові не мають єдиної позиції щодо перемир'я, а Росія традиційно не дотримується жодних домовленостей. Він наголосив, що запропонований США 30-денний режим припинення вогню навряд стане реальністю, адже Москва висуває неприйнятні умови.