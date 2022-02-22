Путіну пропонували розширити межі окупованого Донбасу далі Маріуполя

Президенту Росії Володимиру Путіну запропонували розширити "квазіреспубліки". Територію бойовиків, мовляв, треба зробити більшою.

Розширити території запланували далі за Маріуполь. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев на засіданні Ради безпеки Росії.

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За його словами, відповідні псевдореспубліки потрібно було визнавати однозначно, однак є, мовляв, поправка.

"Я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і до тих історичних кордонів", – сказав він.

Що ще заявив Колокольцев

Також очільник російського МВС провів аналогію, що, мовляв, на думку Києва, мінські домовленості схожі на акт капітуляції. Він запропонував згадати 1945 рік, коли Німеччина підписала акт про капітуляцію, однак 7 років його не виконувала.

Крім того, Колокольцев заявив, що у переговорах щодо України Росію оточують "партнери з крапленими картами", щоб нібито обґрунтувати "лицемірну, брехливу офіційну позицію Києва".

Засідання Ради безпеки Росії: головне

У Росії 21 лютого провели засідання Ради безпеки. Після цього Володимир Путін заявив про "визнання" незаконних збройних угруповань на Донбасі.

Держдума Росії ухвалила цей законопроєкт на засіданні 15 лютого.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке "визнання" означатиме свідомий вихід Москви з "Мінська".

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