Безкарності Путіна приходить кінець

Останніми днями сталися одні з найжорстокіших нападів на цивільне населення України з початку війни в лютому 2022 року. За словами голови Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні (HRMMU), Даніель Белл, зростання кількості ракетних ударів та атак безпілотниками по всій країні призвело до ще більшої кількості смертей та руйнувань серед цивільних далеко від лінії фронту.

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Чому Путіну варто непокоїтися?

Фактично, згідно з новими даними HRMMU, яка відстежувала втрати серед людей протягом усіх основних бомбардувань Росії, щомісячний рівень жертв серед цивільного населення України в червні був найвищим за понад три роки. Серед цивільного населення загинуло 232 особи, ще 1343 українці отримали поранення протягом одного місяця.

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Якими б жахливими не були умови життя для цивільного населення, сплеск російського насильства також може стати поворотним моментом на користь України. Президент США Дональд Трамп вже сигналізував про зміну своєї позиції, яка, як сподіваються українці та їхні союзники по всьому Заходу, буде збережена.

Рішення Трампа постачати летальні ракети (оплачені Європою), які дозволять Україні продовжувати боротьбу проти російської агресії, відображає його поступову втрату довіри до готовності президента Росії Володимира Путіна домовлятися про мирну угоду. Так само супутня погроза Трампа запровадити нові санкції є відповіддю на невиконання Путіним своїх обіцянок.

У Путіна є ще один привід для занепокоєння. 15 липня український парламент переважною більшістю голосів проголосував за створення, разом з Радою Європи, спеціального трибуналу для суду над Росією за злочин агресії проти України. Це рішення України ратифікує угоду, підписану у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту Президента України Володимира Зеленського до Ради Європи.

Тепер був посланий недвозначний сигнал про те, що для Путіна та його прибічників, які прийняли рішення розпочати агресивну війну проти України, не буде безпечного притулку. Майбутній трибунал дозволить розслідувати діяльність усіх найвищих керівників російської держави.

Хоча глави держав, керівники урядів та міністри закордонних справ користуються особистим імунітетом від судового переслідування, це не буде перешкодою для збору доказів проти них та готовності висунути офіційний обвинувальний акт одразу після того, як вони залишать посаду.

Ця угода укладена після того, як Рада Європи призупинила права Росії на представництво в лютому 2022 року, після 26 років членства Росії, а потім через місяць виключила Росію відповідно до статті 8 свого статуту.

Чому потрібен спеціальний трибунал?

Цей трибунал став кульмінацією трирічного тиску з вимогою притягнути Кремль до відповідальності за його дії в Україні. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, уповноваженої Росії з прав дітей, за її роль у незаконній депортації тисяч українських дітей до Росії. Минулого року судді МКС видали ордери на арешт колишнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова за атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Але трибунал був необхідним, адже, попри юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності (які тепер охоплюють руйнування шкіл, лікарень та інфраструктури, а також навмисні напади на цивільне населення) та геноциду, скоєного на території України, МКС не може переслідувати політичних та військових лідерів Росії за злочин агресії.

Це пояснюється тим, що Росія не є учасницею Римського статуту, яким був заснований МКС, а також тим, що право вето країни в ООН перешкоджає Раді безпеки передати це питання до Суду.

Залишається лише спеціальний трибунал для розслідування основного злочину Путіна: планування, підготовки та здійснення вторгнення, окупації та спроби анексії України, що починаються з вторгнення в Крим у 2014 році.

Переслідування режиму за злочин агресії проти України повністю відповідає місії Ради Європи, заснованої після Другої світової війни, коли більша частина континенту лежала в руїнах. Її мета – підтримка верховенства права та прав людини. Це також послало б важливий сигнал про те, що система, заснована на правилах, все ще є найкращим способом створення більш стабільного та мирного світу.

Цей сигнал потрібен зараз як ніколи, оскільки Путін нарощує російську військову машину та посилює тиск в Україні не лише на фронт, а й на цивільне населення. Повідомляється, що Кремль імпортував робітників з азійських та африканських країн для посилення робочої сили на заводах з виробництва дронів, а Китай звинувачують у постачанні життєво важливих компонентів у великих кількостях.

Отже, те, що сталося цього тижня, має велике значення. Незабаром почне надходити нове американське озброєння, і Путіну та його злочинній групі було донесено повідомлення: кримінальні звинувачення будуть висунуті, а сховатися буде ніде. Простіше кажучи, за межами Росії залишиться мало місць, де Путін може бути впевнений, що не зіткнеться з приниженням від потенційного арешту. Його безкарності приходить кінець.