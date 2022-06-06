Путіну залишилось недовго, йому вже шукають заміну, – правозахисник назвав кандидатів

Експерти обговорюють чутки про те, що Володимиру Путіну вже шукають заміну. Водночас у Росії готуються до внутрішньої війни. Хто може стати новим очільником Кремля – читайте думку експерта у статті.

Транзит влади в Росії вже почав йти, незалежно від бажання Путіна. Про це 24 каналу розповів засновник правозахисної організації "Східна Правозахисна Група" Павло Лисянський.

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За словами правозахисника, всі розуміють, що Путіну залишилося недовго.

Хто може замінити Путіна в Росії

Лисянський наголосив, що тих, хто хоче стати наступником Путіна, можна помітити по активності. Зокрема, дуже хоче до влади В’ячеслав Володін, який є головою Держдуми.

Він намагається продемонструвати Путіну це своїми законами та діяльністю. Володін навіть 8 липня організовує виступ у Держдумі очільника окупаційної влади квазіреспубліки Донеччини,

– запевнив експерт.

На думку правозахисника, також до влади хоче Дмитро Медведєв. "Але помітно, що Володін сильніший, тож Медведєва можуть кудись “відправити”, щоб він не заважав", – додав він.

Лисянський зауважив, що хоче стати президентом і Андрій Турчак – син друзів Путіна та тіньовий керівник партії "Єдина Росія”.

"Але також ще є силовий блок – Микола Патрушев. Він теж хоче влади", – додав правозахисник.

Чи зміниться ситуація в Росії після Путіна? На це експерт відповів, що, на жаль, ситуація не зміниться. “Але коли буде зміна влади, Україна може посприяти тому, щоб Росія розпалася”, – вважає він.

Росія готується до внутрішньої війни

Лисянський зауважив, що вже починаються політичні війни всередині самої Росії.

На сьогодні Держдума Росії готується до того, що ситуацію будуть розхитувати всередині. Вже є доручення правоохоронним органам посилити контроль та законодавство. Тобто вони готуються до внутрішньої війни всередині,

– пояснив правозахисник.

Раніше правозахисник Павло Лисянський заявляв, що першими можуть "відколотися" від Кремля Калінінград та Урал. Російська влада вже має конфлікт з Уралом. Лисянський нагадав, як відомий пропагандист Владислав Соловйов розкритикував Єкатеринбург, а у 1991 році взагалі всередині Росії були спроби створити Уральську народну республіку.

До слова, російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що зараз триває жорстока боротьба всередині Кремля, і вона ніколи не була настільки інтенсивною за весь час правління Путіна.

Усі клани активно групуються, перегруповуються, маневрують. За його словами, однією з причин цього є стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна, який змушує російські еліти задуматись, що буде після нього.

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