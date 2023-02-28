Поліція знайшла адміністратора телеграм-каналу ПВК "Редан": хто це і що він розповів

Правоохоронці знайшли адміністратора телеграм-каналу ПВК "Редан" – 16-річного жителя Дніпра. Хлопець розповів, що хотів заробити.

Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 каналів та груп. Вони штучно "розкручували" ПВК Редан на території України.

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Що відомо про адміна телеграм-каналу

Адмін телеграм-каналу – 16-річний хлопець з Дніпра. Наразі з ним та його батьками працюють правоохоронці.

Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано,

– мовиться у повідомленні.

Хлопець розповів, що створив канал, бо хотів заробляти на рекламі. Щоб залучити більше підписників, він використав назву ПВК Редан. Бронювання реклами горе-адмін оцінив у 10 доларів.

Правоохоронці знайшли адміністратора телеграм-каналу ПВК "Редан": дивіться відео

Що відомо про ПВК "Редан"

ПВК "Редан" – молодіжна субкультура. Дуже популярна на території Росії – країни-терористки. Представники ПВК "Редан" заявляють, що "ПВК" – жарт. Неформали не асоціюють себе з приватною військовою компанією. Учасники "Редану" виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.

Водночас невдовзі хвиля дійшла до України. Зокрема, до Харкова та Івано-Франківська.

"Штучне поширення субкультури "ПВК Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність", – розповіли у поліції.

Правоохоронці розповіли, що загалом у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. До поліцейських відділків запросили понад 700 осіб. У поліції наголосили, що більшість з них – неповнолітні. Наразі з ними та їхніми батьками проводять розмови.

Зокрема, масові бійки намагалися влаштувати у Києві, Одесі та Львові. Водночас правоохоронці оперативно спрацювали й попередили бійки.

Київські поліцейські звернулися до батьків. Їх просять спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування та способи проведення дозвілля.