Мінськ не оборонятимуть, – полковник запасу припустив завдання вагнерівців у Білорусі

Максимум, на що здатна недоармія Пригожина в Білорусі – охороняти тіло Лукашенка та його режим від можливої деокупації полком "Калиновського". До рівня армії ПВК "Вагнер" ще не доросли.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Вагнерівці не мають відповідної техніки та можливості її обслуговувати.

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"Без підтримки армійських засобів вони можуть виконувати лише охоронну функцію, охороняти, наприклад, тіло того ж Лукашенка, його режим, виконувати поліцейські функції, вони навіть Мінськ не зможуть обороняти. Якщо постане питання щодо звільнення Мінська, то не вистачить тієї кількості для оборони цього міста", – зазначив Роман Світан.

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Помста буде скоро

Як зазначив Роман Світан, помститися вагнерівцям охочих наразі багато. Попри те, що в Білорусі діє режим Лукашенка, обовʼязково знайдуться ті, які намагатимуся ліквідувати Пригожина та його командний склад – питання часу.

Це люди, які потрапили під потужний прес жаги помсти, яка однозначно буде. Багато горя вони принесли у світі. Багато людей готові їх просто відмінусувати,

– сказав Роман Світан.

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