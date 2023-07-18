У Білорусь стікаються колони вагнерівців: чи може Росія відкрити другий фронт

У Білорусь прибула колона зі 100 одиниць техніки із особовим складом вагнерівців. Їх можуть використати для провокацій на українсько-білоруському кордоні.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У колоні було від 350 до 600 бійців, за оцінками видання "Беларускі Гаюн".

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Колона складалась переважно з УАЗ-451, а також з легкових автомобілів, фур, кількох автобусів. Не було помічено важкої бронетехніки чи вогнепальної зброї,

– повідомив військовий експерт.

Більшість автомобілів колони мали номерні знаки псевдореспублік ЛНР та ДНР, решта – російські номери.

Вагнерівців можуть використати для провокацій

Малоймовірно, що Росія готує другий фронт на північному кордоні України, адже цих сил і засобів не достатньо, щоб прорвати нашу оборону. Однак, цієї кількості бійців достатньо для того, щоб розпочати збройні провокації.

Створивши напруженість на Півночі, можливо, намагатимуться змусити нас перекинути туди частину сил і засобів резерву. Це не відбудеться швидко, бо цих людей треба ще розмістити, розподілити по формуваннях, і, найголовніше – озброїти,

– прокоментував Олег Жданов.

Лишається питання, хто командуватиме вагнерівцями, адже Євгенія Пригожина давно ніхто не бачив, і є різні версії щодо того, де він перебуває і чи живий.

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