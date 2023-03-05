Тиха генеральська помста: який нині статус у Пригожина та ПВК "Вагнер" в Росії

Євгєній Пригожин заявив, що, якщо його ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, то "посиплеться весь фронт". Та це може бути шантаж.

Так у коментарі 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, ватажок найманців хоче показати себе незамінним.

Дивіться також Пригожин імітує перебування у Бахмуті: де він насправді знімав останнє відео

"Якщо нема мене, Пригожина, вагнерівців, то не буде й Росії. А буде Пригожин і Вагнер - то буде Росія", – заявив Ступак.

Колишній співробітник СБУ переконаний, треба визнати, що саме завдяки вагнерівцям росіянам вдалося здобути певні "перемоги" на Сході України. Мовляв, найманці зробили свою "брудну справу".

Але здебільшого навіть не самі вагнерівці. Вагнер – це бренд, це маркетинг, це просто вивіска. А от кістяка вагнерівців вже давно немає,

– сказав експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак розповів, що з кістяка ПВК "Вагнер" залишилася лише невелика кількість найманців, адже українські військові їх ліквідували. Нині ПВК "Вагнер" воює лише кримінальним елементом. І при цьому Пригожин жалівся, що ув'язнених йому більше не дають.

"Немає вже ув’язнених, тепер будуть тільки рештки того кістяка, який був в цьому "Вагнері", будуть воювати, але й то незрозуміло, який період часу", – зауважив він.

Який нині статус у Пригожина та ПВК "Вагнер" в Росії: дивіться відео

Тиха генеральська помста

Іван Ступак вважає, що відбулася тиха генеральська помста.

"Боєприпаси почали віддавати вагнерівцям за останнім принципом – "що до вас доїде – то й ваше". А то й взагалі ігнорувати всі їх запити", – заявив він.

Останніми тижнями Євгєній Пригожин скаржився на нібито "снарядний голод" у своїй ПВК.

"Те, що у вагнерівців називають "снарядний голод", у наших військових це була певним чином заздрість: "Ого, скільки у вас снарядів дають, нам стільки не давали", – розказав ексспівробітник Служби безпеки.

Згодом, за словами Ступака, колишній очільник спецпідрозділу "Альфа" СБУ в Донецькій області, Олександр Ходаковський, який перейшов на бік ворога, заявив, що нібито вагнерівців укомплектували снарядами завдяки іншим військовим підрозділам росіян.

"Він жаліється: "Їм дали, а в нас – забрали. Це несправедливо, це неправильно", – розказав експерт Українського інституту майбутнього.

Він переконаний, що через деякий час проблема з боєприпасами до вагнерівців повернеться.

Пригожин – туз в рукаві

Ексспівробітник СБУ упевнений, що "зірка" ватажка найманців поки що не закочується, оскільки Пригожин ще потрібний.

Він розв'язує певні питання й він користується ще довірою з боку мешканців Кремля. Але ця довіра вже не така об'ємна, не така масштабна, як була вона ще десь у вересні,

– розказав колишній співробітник СБУ.

Іван Ступак припустив, що поки що, ймовірно, Пригожина "запхнуть на другі ролі".

"Але будуть тримати як туз в рукаві, на той випадок, якщо російські військові знову не впораються, й знову зроблять ротацію", – зауважив він.

Що відбувається в ПВК "Вагнер": останні новини