Є 3 очевидні напрямки: для чого Пригожин збирає "кулак" в Білорусі

У Білорусі збільшується кількість найманців ПВК "Вагнера". Цілком ймовірно, що і сам Євгєній Пригожин там перебуває. І він може розглядати три напрямки для подальших дій.

Про них 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона припустила навіщо безпосередньо Лукашенку вагнерівці у Білорусі.

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Три напрямки "Вагнера"

Романова припускає, що Пригожин може розглядати три напрямки для свого ймовірного наступного походу. Перший – Мінськ, другий – Москва, третій – Київ. Вона наголосила на послідовності, мовляв українська столиця не на першому та навіть не на другому місці.

"Пригожин хто завгодно – цинік, злочинець. Він може критикувати російську армію, Шойгу та Герасимова і демонструвати те, що буцімто вони не змогли, маючи на увазі Київ. Але згадаємо жертви під Бахмутом – мінімум 22 тисячі тільки вагнерівців. Він знає, що українська армія до війни була боєздатна. А тепер ще й зі знаннями про вагнерівців у Білорусі більш готова", – пояснила опозиціонерка.

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Тому вона більше наголошує на варіантах з Мінськом та Москвою. І припускає, що вагнерівці для Лукашенка – предмет його вимушених домовленостей з Путіним. Для російського диктатора це може бути якоюсь великою грою.

"Для нього це гра, як китайська. Тільки на відміну від неї ми дуже скоро побачимо результати. Зрозуміємо, куди рухаються вагнерівці, які вчора залишили свою базу в Молькіно і направилися в Анапу. Можливо, вони там концентруються і кудись готуються йти", – припустила Романова.

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