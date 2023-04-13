Пригожин знищує свій "золотий фонд", – Яковенко припустив, наскільки ще вистачить ПВК "Вагнера"

Через ефективну відсіч українських військових ПВК "Вагнера" втрачає своїх найефективніших бійців. Євгеній Пригожин задля захоплення Бахмута може використати залишки своїх досвічених вояків.

Кадровий склад ПВК "Вагнера" зменшується з кожним днем все більше і більше. Надалі для Євгєнія Пригожина та його вагнерівців ситуація кращою не ставатиме. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Вагнерівців вистачить на два тижні"

Зараз керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин ліквідовує свій кадровий склад, так званий "золотий фонд", який до певного часу ще залишався. Усе заради того, аби взяти Бахмут і показати Владіміру Путіну хоч якийсь результат.

"Якщо він далі такими темпами рухатиметься, то його кадрового складу вистачить ще на два тижні", – наголосив Ігор Яковенко.

За його словами, після таких можливих втрат, Владімір Путін дасть Пригожину можливість набирати ще когось до свого ПВК. Але це будуть непридатні та ненавчені до війни люди.

Цінність для Путіна ПВК "Вагнера" полягала в тому, що там були люди з досвідом. Вони воювали на Донбасі у 2014 році, в Сирії та в Африці. Але ось цих людей вже скоро не залишиться,

– підкреслив Яковенко.

Євгєній Пригожин, ймовірно, набиратиме нових людей. Але ефективність цієї структури буде вже не та, що була раніше.

Ігор Яковенко про залишки ПВК "Вагнера": дивитись відео

"Взаємна любов" Пригожина і Шойгу

11 квітня у міноборони Росії чи не вперше визнали, що в боях за Бахмут основні зусилля докладає ПВК "Вагнера". Натомість Пригожин заявив, що підрозділи російських повітряно-десантних військ підтримують вагнерівців на флангах на північ і південь від Бахмута.

"Взаємна любов" Пригожина і Шойгу відома загалу. Невідомо, як вони координуватися, якщо фланги контролює Шойгу, а Пригожин намагатиметься наступати в центрі", – зазначив Яковенко.

На його думку, є вірогідність, що через напружені стосунки Сєргєя Шойгу і Євгєнія Пригожина, ефективність їхньої спільна робота буде зведена нанівець.

Становище Пригожина та ПВК "Вагнера" невтішне