"Вагнер" закінчується, – Жданов сказав, хто намагається підсилити ворога у Бахмуті

Ситуація у Бахмуті залишається важкою, ворог не припиняє штурм міста. Підрозділи найманців з групи "Вагнера" посилюються регулярними військами російської армії.

Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що Збройні Сили України контролюють західну частину міста.

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Тривають бої у самому місті

За його словами, ситуація у міста та на околицях залишається важкою. Російські війська намагались підійти до міста спочатку з південного боку, де зазнали поразки від наших військових і відступили, а згодом з північного, де у них також нічого не вийшло.

"Станом на зараз ми можемо констатувати, що основні зусилля ворог перемістив у саме місто. Тривають бої за промислову зону. Росіяни кажуть, що захопили її. Генштаб ЗСУ традиційно уникає будь-якої конкретики, але, за моїми даними, бої за промзону досі тривають і росіяни не досягли успіху", – розповів Жданов.

Олег Жданов про оперативну ситуацію на фронті: дивитись відео

Вже 2 місяці "Вагнери" відрізані від можливості поповнення особового складу

Військовий експерт додав, що зараз російські окупаційні війська контролюють орієнтовно 65% міста, але зазнали важких втрат, які не можуть швидко компенсувати. За словами Жданова, у ПВК "Вагнера" великі проблеми з особовим складом.

Вже понад 2 місяці Пригожин (власник ПВК "Вагнера" - 24 Канал) не може компенсувати втрати новими в’язнями російських тюрем, а наявний особовий склад вже закінчується,

– наголосив він.

Відтак, за словами Жданова, російське військове командування вирішило підсилити підрозділи вагнерівців регулярними підрозділами збройних сил Росії – десантниками та піхотою.

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