Чи підпише Пригожин контракт з міноборони Росії: Ступак назвав можливий план керівника "Вагнера"

Міноборони Росії хоче підпорядкувати різні так звані "приватні військові компанії", які десятками постворювали "на болотах". Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин пручається. І тут можливі три цікаві варіанти розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Відомо, що усі так звані "російські добровольці" мають підписати контракт з міноборони Росії до 1 липня.

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Цікаво, що кадирівці вже публічно на камери погодили всі документи із міноборони. Але це цілком зрозуміло, адже їхній добробут напряму залежить від Кремля.

Пригожин не хоче підписувати контракт

Як наголосив Ступак, тут потрібно дочекатися до 1 липня. Адже ситуація може розвиватися зовсім по-різному. Він вбачає три можливі варіанти.

Насамперед Кремль може натиснути на Пригожина, щоб той таки підписав контракт. Це допоможе російському військовому командуванню позбутися власника ПВК "Вагнера", адже тоді він буде напряму підпорядкований міноборони.

Зараз Пригожин намагається переконати Кремль, що це погана ідея. Тому путінські посіпаки можуть натиснути на Шойгу, аби скасувати все, або ж розпорядження міноборони просто не стосуватиметься саме "Вагнера".

Звісно, Пригожин може просто відмовитися підписувати контракт. І тут можливий як тиск з боку міноборони та Кремля, так і безліч інших подій, які зараз складно спрогнозувати. Адже поруч є ще значна кількість інших ПВК. Хоча якість особового складу там сумнівна.

Зараз це схоже на один з фільмів Тарантіно. Але є питання щодо доступу до зброї в тих, хто буде і не буде під міноборони. Якщо вагнерівці не підпишуть контракти, то чи не почнуть їх роззброювати? Десь за 2 тижні буде зрозуміло, куди рухається "Вагнер". Чи під міноборони, чи самостійно, чи взагалі вони всі будуть "рубатися" між собою,

– зауважив Ступак.

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Війна Пригожина з міноборони Росії: коротко

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу видав наказ, що усі "російські добровольці" мають підписати контракти з міноборони. Вони мають це зробити до 1 липня.

Зрозуміло, що ПВК "Вагнера" відмовляється це робити. Їхня війна з міноборони триває майже упродовж всієї повномасштабної війни Росії проти України.

Пригожин неодноразово робив жорсткі заяви проти Шойгу та Гєрасімова. А нещодавно вагнерівці захопили в полон російського підполковника, якого потім відпустили.