Лишилось кілька тисяч "золотого фонду": в Росії закінчуються вагнерівці

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що історія ПВК "Вагнера" добігає кінця. На Донецькому напрямку залишилося ще кілька тисяч вагнерівців, але вони зараз опинилися в дуже невигідному становищі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він впевнений, що найближчим часом ПВК "Вагнера" просто закінчиться.

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Світан повідомив, що ув'язнені, яких Євгеній Пригожин вишукував по в'язницях, уже закінчилися.

Зараз вагнерівці воюють основним, так званим "золотим фондом" – тими спеціалістами, які є професіоналами своєї справи. Однак вони гинуть, оскільки перебувають в невигідній ситуації, бо намагаються з полів штурмувати міські забудови,

– зауважив полковник.

Вагнерівці в складній ситуації

За словами Світана, вагнерівців на фронті залишилось не так багато, декілька тисяч осіб. І тому, якщо вони не ухвалять рішення, про яке згадував Пригожин, а саме – відійти від Бахмута та повернутися на позиції в районі Попасної, то вони будуть повністю знищені.

В такому випадку за ними підійдуть російські регулярні війська, яких лінійні частини притискають до Бахмута, до української системи оборони, яка там працює по них.

Я думаю, що найближчим часом питання з ПВК "Вагнера" буде вирішено остаточно на території України. Залишаться ще деякі частини в районі запорізького фронту і втікачі, які скористалися запрошенням кримської влади,

– додав Світан.

Світан про ПВК "Вагнера": дивитись відео