Пригожин вже всіх дістав, – Жданов сказав, що Кремль готує для керівника "Вагнера"

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вже достатньо набрид Кремлю. Там будуть пробувати всіляко знищити його репутацію.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Пригожин постійно намагається вкидати в інформаційний простір різні одіозні заяви.

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Він це робить з двох причин – зберегти політичну вагу та змусити військове командування Росії взяти на себе відповідальність за невдачі. Яскравим прикладом цього була заява Пригожина про Бахмут.

Що Кремль хоче зробити з Пригожиним

Як наголосив Жданов, Пригожин дратує абсолютно всіх у Кремлі. Однак вбити його вони не можуть.

Пригожин своїми заявами дістав усіх. Кремль готує цілу програму з дискредитації Пригожина, щоб закрити йому рот. Ліквідувати його, найімовірніше, вони не можуть. Тоді вагнерівці можуть розбігтися і перестріляти кого завгодно. А ловити їх по окупованій території України та Росії ніхто не буде,

– зазначив Жданов.

Кумедно, що колишні зеки вже не закріплені за колоніями, де вони сиділи. Тепер вони де-факто вільні громадяни Росії.

Жданов припустив, що Кремль може зробити з Пригожиним: дивіться відео

Тому Кремль буде діяти дещо по-іншому. Вони намагатимуться максимально знищити репутацію власника "Вагнера". Можливо, не дарма у західних ЗМІ виник матеріал про начебто контакти Пригожина з ГУР. Нібито він пропонував, щоб українські війська вийшли з Бахмута, а той дав би координати позицій російських військ на цьому напрямку.

Поки вагнерівці воюють на найгарячіших ділянках, Пригожина ліквідувати не зможуть. Але закрити рот та "повісити ярлик" зрадника постараються,

– вважає Жданов.

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