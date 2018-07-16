П'яна компанія на флагманському позашляховику влаштувала перепалку з поліцією у Києві

Уночі проти 16 липня у Києві на бульварі Шевченка стався конфлікт між молодиками у стані алкогольного сп’яніння та працівниками поліції. У результаті правоохоронці змушеними були застосувати сльозогінний газ і одягти на зловмисників кайданки.

Як попередньо підкреслюють у поліції, їхні співробітники зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, оскільки той порушив правила дорожнього руху, передає ресурс "Інформатор".

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Правоохоронці зазначають, що чоловіки, які перебували в автомобілі, були з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Людині, яка попередньо була за кермом, запропонували пройти тест на алкгоголь, однак від цього він відмовився. Було складено адміністративний матеріал. Пасажири автомобіля стверджували, що за кермом перебував водій, який потім утік з машини.

За словами журналістів, саме після цього і стався конфлікт, під час якого поліцейські використовували сльозогінний газ і на двох осіб змушеними були одягти наручники.

Зауважимо, що одному із затриманих стало погано та знадобилася допомога медиків, проте той від госпіталізації відмовився.

Наразі подробиці інциденту з'ясовуються. На місці працювали екіпажі поліції та слідчо-оперативна група.

Відео конфлікту між п'яною компанією та поліцією у Києві