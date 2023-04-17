Програв апеляцію: учаснику скандальних "п'яних вечірок" обрали запобіжний захід
Джерело:Андрій Нєбитов
Один з організаторів "п'яних вечірок" у Києві програв апеляцію у суді. Його взяли під варту.
У лютому розголосу набула справа про те, як молоді хлопці організовували вечірки у Києві. На них запрошували дівчат, де їх накачували забороненими препаратами. Коли жертви втрачали свідомість – організатори починали знущатися й кривдити дівчат.
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Одного з організаторів взяли під варту
Один з організаторів "п'яних вечірок" подав апеляцію до суду. Сьогодні, 17 квітня, відбулося засідання у Київському апеляційному суді, проте хлопець її програв. Організатора скандальних вечірок взяли під варту у залі суду під заставу.
Сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень,
– повідомив голова Київської поліції Андрій Нєбитов.
Ймовірно, мова йде про Андрія Ярину, який має перебувати під вартою до 1 травня 2023 року.
Досудове розслідування у справі скандальних вечірок продовжується.
Скандал з п'яними вечірками: що відомо
- 1 лютого поліція провела обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві. Варто зазначити, що хлопці самі публікували у соцмережах фото та відео з вечірок, де кривдили дівчат.
- Хлопці запрошували дівчат на вечірку, під час якої їх накачували, ймовірно, снодійним. Після того, як вони втрачали свідомість, організатори вечірок починали знущатися з дівчат. Свої дії вони виправдовували тим, що буцімто показують їх легковажність.
- Хлопцям оголосили про підозри за статтею про виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів. Їм загрожує позбавлення волі строком до 7 років.
- Організаторам скандальних вечірок також вручили повістки. У ТЦК заявили, що це не є покаранням для хлопців – це було вимушене рішення. Військовозобов'язані не повідомили ТЦК про зміну місця проживання.
- Двоє фігурантів справи – Ярослав Домбровський та Олег Захаров нині перебувають на волі. Їх відпустили під заставу у розмірі 402 тисячі гривень за кожного.