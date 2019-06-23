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      П’яні поліцейські побили чоловіка на Полтавщині, бо той зробив їм зауваження

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      У Полтавській області п’яні поліцейські побили чоловіка у магазині
      У Полтавській області п’яні поліцейські побили чоловіка у магазині / Нацполіція

      У Кременчуці, що на Полтавщині, група п’яних поліцейських побила чоловіка в одному з магазинів. Сам чоловік розповідає, що правоохоронцям не сподобалось його зауваження.

      У бійці, що виникла 22 червня, брали участь двоє дільничих поліцейських, повідомив Начальник обласного управління Андрій Замахін на своїй сторінці у Facebook.

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      За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння. Замахін також зазначив, що легкі тілесні ушкодження отримали всі учасники бійки.

      З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину,
      – пояснив Замахін.

      На час службового розслідування поліцейських відсторонили від виконання обов’язків. Окрім того, вирішується питання про їхнє звільнення з лав поліції.

      Сам потерпілий розповів у відео, що зробив зауваження поліцейським, бо ті кричали та нецензурно висловлювалися в магазині. Так і виникла бійка.

      "Він спочатку штовхнув животом, чи рукою, чи плечем. Я не пам’ятаю… Їх там було четверо осіб – ті двоє, що залишилися, та ще двоє було", – розповів чоловік.

      Водночас очевидиця розповіла, що чоловіка побили троє осіб, б'ючи в обличчя та голову, пише "НВ".

      Зазначимо, через вбивство ймовірно п'яними поліцейськими 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, після низки звільнень територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки. Від від виконання службових обов’язків відсторонили вже 10 начальників відділів поліції

       
       
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      Теги: Новини України Поліція Новини політики Розслідування Новини Полтави
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