П’яні поліцейські побили чоловіка на Полтавщині, бо той зробив їм зауваження

У Кременчуці, що на Полтавщині, група п’яних поліцейських побила чоловіка в одному з магазинів. Сам чоловік розповідає, що правоохоронцям не сподобалось його зауваження.

У бійці, що виникла 22 червня, брали участь двоє дільничих поліцейських, повідомив Начальник обласного управління Андрій Замахін на своїй сторінці у Facebook.

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За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння. Замахін також зазначив, що легкі тілесні ушкодження отримали всі учасники бійки.

З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину,

– пояснив Замахін.

На час службового розслідування поліцейських відсторонили від виконання обов’язків. Окрім того, вирішується питання про їхнє звільнення з лав поліції.

Сам потерпілий розповів у відео, що зробив зауваження поліцейським, бо ті кричали та нецензурно висловлювалися в магазині. Так і виникла бійка.

"Він спочатку штовхнув животом, чи рукою, чи плечем. Я не пам’ятаю… Їх там було четверо осіб – ті двоє, що залишилися, та ще двоє було", – розповів чоловік.

Водночас очевидиця розповіла, що чоловіка побили троє осіб, б'ючи в обличчя та голову, пише "НВ".

Зазначимо, через вбивство ймовірно п'яними поліцейськими 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, після низки звільнень територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки. Від від виконання службових обов’язків відсторонили вже 10 начальників відділів поліції