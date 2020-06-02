У Вишневому, що на Київщині, п'яний водій влаштував стрілянину по перехожих. Все через те, що зробили йому зауваження щодо неправильного паркування. З'ясувалося, що раніше стрілок працював у поліції.

Повідомлення про звуки пострілів надійшло від місцевих мешканців опівночі 1 червня, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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На місці події правоохоронці вилучили гільзи. Також вони опитали потерпілих та викликали їм швидку. Після медичного огляду учасники інциденту покинули лікарню.

Деталі інциденту

Спочатку між колишнім поліцейським та перехожими зав'язався конфлікт, він переріс у бійку. Згодом водій здійснив кілька хаотичних пострілів із пістолета. Він добровільно віддав зброю для проведення експертизи.

Відомо, що 34-річного чоловіка, який влаштував стрілянину, звільнили через низку порушень. Зокрема – за водіння у стані алкогольного сп'яніння та поведінку, яка паплюжить честь та гідність правоохоронця.



Зброя, вилучена у стрілка / Фото Нацполіції

Експертиза встановлюватиме ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень усім фігурантам конфлікту. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження фактом хуліганства. Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі на строк.