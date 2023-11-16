"Не поділили жінку": п'яний окупант відстрілив іншому геніталії – перехоплення ГУР

Росіяни продовжують зловживати алкоголем на фронті. Причому не лише заливаються оковитою, а й починають під її впливом завдавати один одному шкоди.

Так, в одному з останніх перехоплень ГУР МО ми дізналися про черговий інцидент між окупантами. Вони не поділили між собою жінку, внаслідок чого один із ворогів зазнав серйозних травм в області паху.

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Відстрелили найдорожче

Ну там щось, коротше, розповідали, що протитанкісти, я так зрозумів, твої, які там, вони випивали. Там, коротше, у них жінка була. Вони її не поділили, і один другому яєчка за***шив,

– каже один окупант.

У відео міститься ненормативна лексика. Рекомендуємо не дивитися його неповнолітнім, а також вразливим людям.

П'яний окупант відстрелив другому яєчка через жінку: дивіться відео

Чим це все закінчилося – невідомо. Підозрюємо, одному з цих окупантів уже точно не захочеться мати жодних інтимних пригод. Хай там як, а цей інцидент – чергове підтвердження того, що вороги заливаються алкоголем на фронті. Раніше у розвідці Великої Британії розповіли, як за це карають загарбників.

Випив – відправляйся у "Штурм-Z"

Алкоголь – це ще квіточки. У розвідці звернули увагу на російське незалежне ЗМІ "Верстка". Воно у вересні розповіло про те, що в окупантів на фронті – наркотична залежність. Причому, 15% загарбників зловживають забороненими речовинами.

Окупанти закидаються амфетаміном, а також захоплюються канабісом. Причому, пишуть журналісти, наркотики російським загарбникам вдається роздобути без проблем на передовій.

У розвідці зауважили, що з 24 лютого 2022 року фіксується високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням спиртним серед окупантів. Відтак, у відомстві вважають, що повідомлення журналістів заслуговують на довіру.

Також звернули увагу на ймовірне покарання з боку російських командирів. Власне, вони відправляють до штурмових загонів тих, хто зловживає забороненими речовинами й алкоголем. Вони стають до лав "Штурму-Z", який фактично перетворили на каральний підрозділ.

Наостанок нагадаємо, що за минулу добу наші військові ліквідували 1 330 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення статистику втрат поповнили 315 620 бійців так званої "другої армії світу".